سوريا .. إضافة مادة جديدة لكل المراحل الدراسية بدءاً من العام القادم اسمها STEEM

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سوريا .. إضافة مادة جديدة لكل المراحل الدراسية بدءاً من العام القادم اسمها STEEM

تعتزم مديرية المناهج في وزارة التربية ، إضافة مادة جديدة للمناهج الدراسية في سوريا تحت مسمى STEEM .

ونقل موقع “صاحبة الجلالة” عن الدكتور دارم طباع مدير المناهج في وزارة التربية ، أن المادة الجديدة STEEM ستضاف لكل المراحل الدراسية ، بدءاً من الصف الأول الأساسي وحتى الثالث الثانوي .

أما عن ماهية المادة الجديدة، أوضح طباع أنها ى بالفكر من خلال دمج المعارف والعلوم ( الرياضيات والعلوم والهندسة والتصميم التكنولوجيا ).

وبين طباع أن المادة الجديدة تحتاج لتدريب الأساتذة  ، وممكن أن تدخل بعض المدارس في التجريب في العام المقبل.

ورجح مدير المناهج في وزارة التربية أن يستغرق تطبيق هذا النظام 3 سنوات على الأقل ، في حين سيتم بالمقابل تقليل الاعتماد على حصص الرياضيات والعلوم والمعلوماتية والاستعاضة عنها بهذه المادة.

وفي سياق متصل ، أفاد طباع بأن المديرية وضعت خطة لعام 2020 مكونة من 17 بند ، تتضمن إضافة المادة الجديدة وإطلاق المبادرات والمشاريع التشجيعية للطلاب .

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