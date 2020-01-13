سفير إحدى الدول في الكويت يحاول اغتصاب موظفة داخل السفارة

رفعت وافدة آسيوية دعوة قضائية، بمحاولة اغتصاب ،ضد سفير بلادها في الكويت.

وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية” أن السفير استدرجها إلى مكتبه، في منتصف نوفمبر 2018، وحاول اغتصاب الوافدة.

و ذكرت الوافدة الآسيوية بأنها تعمل كاختصاصية اجتماعية لدى سفارة بلادها، وبحكم طبيعة عملها تتواصل بشكل مستمر مع السفير وجهًا لوجه وعبر الهاتف في إطار كونها حلقة وصل بينه وبين أفراد الجالية.

وأفادت المدعية، بأن السفير اتصل بها هاتفياً قبل الحادثة، في منتصف الليل، وهو تحت تأثير الخمر ليعرض نفسه عليها، لكنها رفضت بأدب جميع محاولاته المتكررة.

و أوضحت أن السفير اتصل بها في14 من نوفمبر، وطلب منها أن تأتي إلى مكتبه في مقر السفارة، ولدى وصولها أمر السفير مدير مكتبه بإلغاء جميع المواعيد، لينهض ويغلق باب المكتب من الداخل ويبدأ بالصراخ في وجهها: “ماذا تظنين نفسك؟ هل تظنين نفسك امرأة خارقة؟”.

وقال لها بأنها أهانته برفض محاولاته المتكررة وإنه يعرف جيدًا كيف يأخذ منها ما يريد، ثم اقترب منها وحاول اغتصابها، لكنها قاومته وهددته بأن تصرخ مستغيثة بموظفي السفارة، فتوعدها بعواقب وخيمة تقضي على مستقبلها.

كما أضافت المدعية أنها ذهبت لتقديم بلاغ ضده في مخفر المنطقة التي توجد فيها السفارة في الكويت، لكنهم لم يسجلوا البلاغ لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن الدعوى مرفوعة حاليًّا أمام إحدى دوائر محكمة جنائية في عاصمة بلدهما.

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