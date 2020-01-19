ستيفاني صليبا كما لم ترونها من قبل ” رقص وغناء ” ( فيديو )

أخبار الفن
ستيفاني صليبا
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

أحدثت الفنانة ستيفاني صليبا ضجة واسعة عبر منصات التطبيقات الاجتماعية ، إثرَّ مشاركتها المتابعين مقطع فيديو قصير عبر الـ STORY الخاصة بحسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

وبدت فيه برفقة أحد أصدقائها الشبّان دون أن تسميّه ، وكان الحماس ثالثهما حيث ظهرا وهما يدندنان كلمات الأغنية العراقية الشهيرة ” تعال أشبعك حب ” ، بينما لم تكتفِ النجمة الشابة بالغناء وتجاوزته حدَّ الرقص على وقع أنغام موسيقى الأغنية .

شاهد حركات ستيفاني العفوية :

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية التي تحدثت عن عفوية الفنانة وخفة ظلها ، فيما اتجه آخرون للحديث عن جمالها الأخاذ لا سيما أنها ظهرت بإطلالة طبيعية بحتة لم تشوبها مستحضرات التجميل .

يشار إلى أن ستيفاني صليبا تتحضر حالياً للوقوف مجدداً أمام الفنان السوري عابد فهد ، وذلك عبر مسلسل ” الساحر ” الذي سيلعبان بطولته والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2020 .

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

كندة علوش تحسم الجدل حول تصريحاتها المسيئة بحق زوجها السابق…

إحالة زوج نانسي عجرم إلى القضاء اللبناني

كاظم الساهر ونجوى كرم مع نجوم الفن يهنئون تركي آل الشيخ بـ…