ستيفاني صليبا كما لم ترونها من قبل ” رقص وغناء ” ( فيديو )

أحدثت الفنانة ستيفاني صليبا ضجة واسعة عبر منصات التطبيقات الاجتماعية ، إثرَّ مشاركتها المتابعين مقطع فيديو قصير عبر الـ STORY الخاصة بحسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

وبدت فيه برفقة أحد أصدقائها الشبّان دون أن تسميّه ، وكان الحماس ثالثهما حيث ظهرا وهما يدندنان كلمات الأغنية العراقية الشهيرة ” تعال أشبعك حب ” ، بينما لم تكتفِ النجمة الشابة بالغناء وتجاوزته حدَّ الرقص على وقع أنغام موسيقى الأغنية .

شاهد حركات ستيفاني العفوية :

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية التي تحدثت عن عفوية الفنانة وخفة ظلها ، فيما اتجه آخرون للحديث عن جمالها الأخاذ لا سيما أنها ظهرت بإطلالة طبيعية بحتة لم تشوبها مستحضرات التجميل .

يشار إلى أن ستيفاني صليبا تتحضر حالياً للوقوف مجدداً أمام الفنان السوري عابد فهد ، وذلك عبر مسلسل ” الساحر ” الذي سيلعبان بطولته والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2020 .