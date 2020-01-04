سامسونج تفاجئ مستخدمها بتغيير اسم هواتفها الجديدة وموعد إصدارها

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سامسونج تفاجئ مستخدمها بتغيير اسم هواتفها الجديدة وموعد إصدارها

فاجأت شركة سامسونج مستخدمينا المنتظرين لسلسلة هواتف S بإعلانها عن موعد جديد للكشف عن الجيل الجديد من الهواتف وباسم جديد مغاير للذي كان متوقعاً.

هواتف سامسونج الجديدة :

وتم نشر فيديو تشويقي لسامسونج يبين أن موعد الإعلان عن الجيل الجديد من سلسلة S في 18 شباط القادم تم تقديمه ليكون بتاريخ 11 من الشهر نفسه .

وخلافاً للتوقعات ـ فأكدت تقارير أن سامسونغ ستغير اسمو الهواتف القادمة من S11 إلى اسم Galaxy S20  .

وإلى جانب إطلاق تلك السلسلة ، تعتزم سامسونج الكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة القابلة للطي Galaxy Fold 2 .

ولم تكشف بعد سامسونغ عن التقنيات والإضافات التي ستقدمها الشركة في هواتفها ، ولم تكشف أيضاً عن الدوافع التي ساهمت بتقديم موعد الكشف عن السلسلة الجديدة.

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