سامسونج تفاجئ مستخدمها بتغيير اسم هواتفها الجديدة وموعد إصدارها

فاجأت شركة سامسونج مستخدمينا المنتظرين لسلسلة هواتف S بإعلانها عن موعد جديد للكشف عن الجيل الجديد من الهواتف وباسم جديد مغاير للذي كان متوقعاً.

هواتف سامسونج الجديدة :

وتم نشر فيديو تشويقي لسامسونج يبين أن موعد الإعلان عن الجيل الجديد من سلسلة S في 18 شباط القادم تم تقديمه ليكون بتاريخ 11 من الشهر نفسه .

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

وخلافاً للتوقعات ـ فأكدت تقارير أن سامسونغ ستغير اسمو الهواتف القادمة من S11 إلى اسم Galaxy S20 .

وإلى جانب إطلاق تلك السلسلة ، تعتزم سامسونج الكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة القابلة للطي Galaxy Fold 2 .

ولم تكشف بعد سامسونغ عن التقنيات والإضافات التي ستقدمها الشركة في هواتفها ، ولم تكشف أيضاً عن الدوافع التي ساهمت بتقديم موعد الكشف عن السلسلة الجديدة.