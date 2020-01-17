زوج دنيا بطمة ووالدها يخرجان عن صمتهما ويعلقان على أزمتها الأخيرة ( فيديو )

تحدث المنتج محمد الترك زوج الفنانة دنيا بطمة عن الأزمة التي تعصف بها مؤخراً ، ونفى كل الأخبار المتداولة بحق زوجته حول تورطها بحساب فضائح المشاهير ” حمزة مون بيبي ” وإيقافها على ذمة التحقيقات في المغرب .

وخرج في مقطع فيديو مؤكداً أن لا علاقة تربط دنيا بحساب الفضائح وأن كل ما أشيع عن الأمر عارٍ من الصحة ، مشيراً إلى أن كل الأنباء التي تحدثت عن منعها من السفر ومغادرة المغرب مجرد تقارير إعلامية كاذبة لا تستند على أسس صحيحة .

وقال : ” أؤكد لكم إن دنيا ما موجودة في تحقيق … ولا ابتسام شقيقتها موجود في تحقيق … ولا اسمهم موجود في تحقيق … ولا عليهم أي كلام أو ممنوعين … ما في أيّ من هذا الكلام كله ” .

كما تحدث والد الفنانة المغربية عن تطورات قضية ابنتيه في الدعوى المرفوعة ضدهنَّ والاتهامات الموجهة لهنَّ بإدارة حساب فضائح المشاهير ” حمزة مون بيبي ” الذي دأب على ابتزاز نجوم المغرب والتشهير بهم .

وهاجم والد دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام كل منتقديّ ابنتيه لا سيما دنيا واتهمهم بترويج الأكاذيب حولهنَّ ، مؤكداً أن ابنته تتعرض لحملة تشويه غير مسبوقة بهدف تشويه سمعتها والنيّل منها .

وقد كشفت بعض التقارير الإعلامية في المغرب عن إصدار الجهات المعنية هناك مذكرات توقيف دولية بحق مصممة الأزياء عائشة عياشي والمتحول الجنسي صوفيا طالون .