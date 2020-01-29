ريف إدلب .. الجيش السوري يسيطر على بلدة معردبسة جنوب سراقب

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الجيش السوري في ريف إدلب
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قال مصدر ميداني في ريف إدلب لمراسلون أن وحدات الجيش السوري سيطرت مساء اليوم الأربعاء على بلدة معر دبسة جنوب بلدة سراقب في ريف إدلب ، بعد معارك عنيفة مع جبهة النصرة

ريف إدلب – مراسلون

وأضاف المصدر لمراسلون ، أن وحدات الجيش تقدمت مساء اليوم انطلاقا ً من مواقعها في بلدة خان السبل باتجاه بلدة معردسبة ، وسيطرت عليها بعد معارك عنيفة قتل فيها عدد من مسلحي النصرة وجرح آخرين

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش باتت على مسافة 8-9 كم فقط من مدينة سراقب الاستراتيجية إحدى أكبر مدن ريف إدلب الشرقي

يذكر أن الجيش السوري تمكن من تحرير مدينة معرة النعمان الاستراتيجية البوابة الشرقية لجبل الزاوية ، واستطاع تأمين عدة كيلومترات من أوتوستراد دمشق – حلب بعد سيطرته على العديد من القرى المحيطة بالطريق

المصدر : مراسلون

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