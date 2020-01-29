ريف إدلب .. الجيش السوري يسيطر على بلدة معردبسة جنوب سراقب

قال مصدر ميداني في ريف إدلب لمراسلون أن وحدات الجيش السوري سيطرت مساء اليوم الأربعاء على بلدة معر دبسة جنوب بلدة سراقب في ريف إدلب ، بعد معارك عنيفة مع جبهة النصرة

ريف إدلب – مراسلون

وأضاف المصدر لمراسلون ، أن وحدات الجيش تقدمت مساء اليوم انطلاقا ً من مواقعها في بلدة خان السبل باتجاه بلدة معردسبة ، وسيطرت عليها بعد معارك عنيفة قتل فيها عدد من مسلحي النصرة وجرح آخرين

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش باتت على مسافة 8-9 كم فقط من مدينة سراقب الاستراتيجية إحدى أكبر مدن ريف إدلب الشرقي

يذكر أن الجيش السوري تمكن من تحرير مدينة معرة النعمان الاستراتيجية البوابة الشرقية لجبل الزاوية ، واستطاع تأمين عدة كيلومترات من أوتوستراد دمشق – حلب بعد سيطرته على العديد من القرى المحيطة بالطريق

المصدر : مراسلون