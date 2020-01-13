ما الجديد فيما يخص رواتب المسرحين والمشاريع الصغيرة التي طلبوا تمويلها؟

أكد مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أن عملية دوفع رواتب المسرحين من خدمة العلم مستمرة وفق برنامج دعم وتمكين المسرحين في سوريا ، كما تمت الموافقة على عدد من المشاريع التي تقدموا بها لتمويلها.

ووفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” ، أفاد مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي بأن عدد المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم وصل إلى 35962 مستفيداً .

وبين أن توزيع الرواتب الشهرية مستمر حيث تم تقسيمها لـ 10 دفعات ، والدفعة الأخيرة لم تحصل بعد سوى على راتب واحد ، وبلغ عدد المستفيدين فيها 921 شخص.

كما أكد العرنجي أنه سيتم الانتهاء من تسليم جميع رواتب الدفعة العاشرة في شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2020 ، مشيراً إلى أن الراتب العاشر للدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة قيد الصرف حالياً.

وفي سياق متصل ، ذكّر العرنجي بأن المسرح يمكنه الاستفادة من برنامج دعم وتمكين وتمكين الريف السوري لإقامة مشاريع متناهية الصغر.

فيما كشف مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا ، أنه تم عرض 3267 فرصة تدريب للمسرحين لدى القطاع العام خلال 2019، وحوالي 2500 فرصة عمل بالقطاع الخاص ، و 60 فرصة تدريب لدى القطاع الخاص، كما تمت الموافقة على تمويل 56 مشروعاً للمسرحين لكن لم يتم تمويلها بعد لحين إتمام الأوراق المطلوبة ، متوقعاً أن يتم صرف أول دفعة من القروض خلال مدة شهر من استكمال الأوراق.

ولفت الكوا إلى وجود شواغر في وزارات الكهرباء والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة ووزارتي الصناعة والأشغال العامة والإسكان، مشيراً إلى أن المسرح الذي يتم قبوله بفرصة عمل لدى القطاع العام لا يستطيع الاستفادة من الرواتب الشهرية، وفي حال كان يتقاضى مكافأة شهرية فيتم إيقافها، ولكن لا يطبق ذلك على فرص العمل في القطاع الخاص.

يذكر أن الأوراق المطلوبة للتسجيل والاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين الذي تم تخصيصه لغير العاملين في القطاعين العام والخاص ، هي وثيقة تأدية الخدمة وصورة عن البطاقة الشخصية، وفي حال عدم توافرهما يكتفى بأمر التسريح وصورة عن تاريخ التسريح بدفتر الخدمة بدلاً من وثيقة تأدية الخدمة، وإخراج قيد بدلاً من البطاقة الشخصية، إلى جانب ملء الاستمارة التي تتضمن تعهد المسرح بتحقيقه للشروط، على أن يسجل الطلب المسرح نفسه.