دمشق .. انتحل صفة أمنية وسرق منزل عمه وضرب زوجته!

أقدمت عصابة بمنطقة دمر في دمشق ، على سرقة منزل أحد المواطنين بعد انتحال أفرادها صفة أمنية .
ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه بعد ورود معلومات لفرع الأمن الجنائي في دمشق حول حادثة سلب ، توجهت دوريات لمكان الحادثة للتحري .
وتبين خلال البحث ، قيام 3 أشخاص مجهولين الهوية بانتحال صفة أمنية وإيهام صاحب المنزل المسروق بأمهم دورية أمنية .
وأقدم أفراد العصابة على ضرب صاحب المنزل بالمسدسات على رأسه وربطوا زوجته وسرقوا منه مبلغ 2 مليون ونصف، ومصاغ ذهبي.
وكشفت التحقيقات تورط ابن شقيقة صاحب المنزل ( أحمد . هـ ) بحادثة السلب وتمت ملاحقته والقبض عليه وعلى شركائه .
واعترف السارق بالتخطيط لسلب منزل زوج خالته أيضاً وذلك بعد علمه بعودته من إحدى دول الخليج وبحوزته مبالغ مالية كبيرة.
وبتدقيق وضعهم تبين أن المقبوض عليه ( أحمد . أ) بحقه إذاعة بحث وسابقة بجرم سرقة سيارات ، وتم استرداد جزء من المبلغ ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين.
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