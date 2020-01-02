دمشق .. انتحل صفة أمنية وسرق منزل عمه وضرب زوجته!

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دمشق .. انتحل صفة أمنية وسرق منزل عمه وضرب زوجته!

أقدمت عصابة بمنطقة دمر في دمشق ، على سرقة منزل أحد المواطنين بعد انتحال أفرادها صفة أمنية .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه بعد ورود معلومات لفرع الأمن الجنائي في دمشق حول حادثة سلب ، توجهت دوريات لمكان الحادثة للتحري .

وتبين خلال البحث ، قيام 3 أشخاص مجهولين الهوية بانتحال صفة أمنية وإيهام صاحب المنزل المسروق بأمهم دورية أمنية .

وأقدم أفراد العصابة على ضرب صاحب المنزل بالمسدسات على رأسه وربطوا زوجته وسرقوا منه مبلغ 2 مليون ونصف، ومصاغ ذهبي.

وكشفت التحقيقات تورط ابن شقيقة صاحب المنزل ( أحمد . هـ ) بحادثة السلب وتمت ملاحقته والقبض عليه وعلى شركائه .

واعترف السارق بالتخطيط لسلب منزل زوج خالته أيضاً وذلك بعد علمه بعودته من إحدى دول الخليج وبحوزته مبالغ مالية كبيرة.

وبتدقيق وضعهم تبين أن المقبوض عليه ( أحمد . أ) بحقه إذاعة بحث وسابقة بجرم سرقة سيارات ، وتم استرداد جزء من المبلغ ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين.

 

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