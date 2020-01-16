“دعم” أول تطبيق عربي لعلاج الاكتئاب والمشاكل النفسية

صمم طالب مصري يدعى خالد العناني أول تطبيق عربي جديد يحمل اسم “دعم” يساعد في تخليص الأشخاص من الاكتئاب والمشاكل النفسية.

ووفقاً لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية، أن العناني، بالفرقة الرابعة في كلية الطب جامعة أسيوط، استطاع تصميم تطبيق يدعى “دعم”، تم إطلاقه على منصة “غوغل بلاي”.

و يساعد التطبيق مستخدميه في عرض مشاكلهم الاجتماعية أو الدراسية أو العائلية والعاطفية، أو حتى المشاكل المالية، والاكتئاب والأزمات النفسية التي يمرون بها.

وأفاد مصمم التطبيق بأن تطبيقه لاقى رواجاً واسعا منذ اللحظة الأولى لإطلاقه وبلغ عدد المستخدمين في الأسبوع الأول إلى 500 مستخدم، وتم مشاركة أكثر من 250 مشكلة، وإرسال حوالي 1500 تعليق على المشاكل

كما وصل عدد المحادثات بين الأعضاء لحوالي 700 محادثة، و290 مستخدم نشط بشكل يومي.

ويعتمد التطبيق على قيام الشخص بعرض مشكلته، في صورة مجهولة الهوية للمحافظة على سرية صاحب المشكلة، المشكلة، ثم يتلقى الاقتراحات والحلول والنصائح أو الدعم النفسي والمساندة من المستخدمين الآخرين في التطبيق.

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