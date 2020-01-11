درجات الحرارة تلامس الصفر في سوريا و منخفض قطبي جديد قادم من روسيا

تتأثر سوريا يوم غد الأحد بامتداد منخفض قطبي شديدة البرودة ، حيث تصل للبلاد كتلة قطبية شديدة البرودة ستهبط من روسيا وتدخل شمال شرق سوريا .
وذكرت صفحة “هوى الشام” المتخصصة بالأحوال الجوية أن كتلة قطبية شديدة البرودة ستهبط من روسيا وتدخل شمال شرق سوريا اعتباراً من الأحد وتستمر حتى ليل الإثنين .
منخفض قطبي :
ولفتت “هوى الشام” إلى أن مرور تلك الكتلة فوق عدة بلاد سيفقدها الرطوبة فتصل إلى منطقتنا شبه جافة ، دون أن تنفي وجود احتمال لسقوط الأمطار يومي الأحد والاثنين على فترات في الساحل والداخل.
أما عن الطقس لليوم السبت ، فتوقعت “هوى الشام” أن تكون الأجواء صافية مع صقيع محتمل خلال الساعات المقبلة ، إذ قد تلامس درجات الحرارة الصفر .
فيما حذرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها ، من تشكل الجليد على المرتفعات ومن حدوث صقيع وضباب في بعض المناطق الداخلية ، بينما تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبيا .