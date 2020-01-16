دانا جبر تثير الجدل بصور جريئة في أحدث ظهور لها … ( صور )

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دانا جبر
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لا يخفى على الجميع عشق الفنانة دانا جبر لوسائل التواصل الاجتماعي حيث تسعى دائماً لتوثيق لحظاتها اليومية وإطلالاتها من خلال المنشورات التي تشاركهم مع المتابعين عبر حساباتها الرسمية .

ونشرت دانا مجموعة من الصور الحديثة التي التقطت لها على طريقة الـ سلفي عبر الـ STORY الخاصة بحسابها على تطبيق INSTAGRAM .

بدت خلالها بإطلالة كاجوال مريحة حيث ارتدت Pajamas قطنية ضيقة ، تناغمت مع منحنيات جسدها بطريقةٍ أنثوية راقية دون تكلفٍ أو ابتذال ، واعتمدت في ظهورها على مكياج الوجه الناعم ، بينما سرحت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف .

دانا بالـ pajamas :

وحازت الصور على تفاعل النشطاء الذين أعادوا نشر الصور عبر حساباتهم النشطة على التطبيق نفسه ، لا سيما عبر الصفحات المهتمة بأخبارها وإطلالاتها وذلك بهدف توثيق المنشور قبل انتهاء المدة الزمنية لعرضه .

يذكر أن بعض المواقع الفنية كشفت مؤخراً عن انضمام دانا جبر إلى قائمة أبطال مسلسل ” مقابلة مع السيد آدم ” ، إلا أن النجمة السورية لم تؤكد هذه الأخبار ولم تنفها في الوقت عينه .

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