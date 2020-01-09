دانا جبر تتوجه إلى الجمهور بـ تحية صباحية وقُبلة دافئة ( فيديو )

اختارت النجمة دانا جبر أن تَطِلَّ على المتابعين عبر مقطع فيديو قصير ، بدت خلاله وهي تجلس داخل سيارتها حيث توجهت إلى الجمهور المتابع لها عبر حسابها في تطبيق INSTAGRAM بتحية صباحية .

وأعربت عن حبها الكبير لكل المتابعين ، وطالبتهم بتوخيِّ الحذر من المنخفض الجوي والبرد القارس الذي تشهده البلاد قبل أن تختتم ظهورها الأول في العام الجديد بقبلة دافئة .

واستطاعت الفنانة الشابة أن تحصد تفاعل المتابعين بشكلٍ كبيرٍ و لافت ، وذلك بعد أن تم تداول المنشور الذي نشرته عبر خاصية الـ story الخاصة بحسابها في INSTAGRAM على الصفحات المعنية بأخبارها الفنية وإطلالاتها في المناسبات العامة والخاصة .

يذكر أن بعض المواقع الفنية كشفت مؤخراً عن انضمام دانا جبر إلى قائمة أبطال مسلسل ” مقابلة مع السيد آدم ” ، إلا أن النجمة السورية لم تؤكد هذه الأخبار ولم تنفها في الوقت عينه .