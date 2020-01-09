دانا جبر تتوجه إلى الجمهور بـ تحية صباحية وقُبلة دافئة ( فيديو )

اختارت النجمة دانا جبر أن تَطِلَّ على المتابعين عبر مقطع فيديو قصير ، بدت خلاله وهي تجلس داخل سيارتها حيث توجهت إلى الجمهور المتابع لها عبر حسابها في تطبيق INSTAGRAM بتحية صباحية .
وأعربت عن حبها الكبير لكل المتابعين ، وطالبتهم بتوخيِّ الحذر من المنخفض الجوي والبرد القارس الذي تشهده البلاد قبل أن تختتم ظهورها الأول في العام الجديد بقبلة دافئة .
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حسابي الثاني لعشاق دندون بيهتم بأناقتها ومكياجها وشعرها @danajabr.holic 🌹 حسابي الشخصي للجمال والموضة @naoomicosmetics . . #سوريا_دراما #الدراما_السورية #دانه_جبر #دانة_جبر #دانا_جبر #نسرين_طافش #هيا_مرعشلي #كاريس_بشار #سلافة_معمار #سلاف_فواخرجي #ديمه_بياعه #رواد_عليو #قصي_خولي #جيني_اسبر #ليليا_الاطرش #هبة_نور #زين_كرزون #عهود_العنزي #سوريا #سورية #امل_عرفة #شكران_مرتجى #كندا_حنا #امارات_رزق #socialmedia #beauty #international #syria #danajabr #dana_jabr
واستطاعت الفنانة الشابة أن تحصد تفاعل المتابعين بشكلٍ كبيرٍ و لافت ، وذلك بعد أن تم تداول المنشور الذي نشرته عبر خاصية الـ story الخاصة بحسابها في INSTAGRAM على الصفحات المعنية بأخبارها الفنية وإطلالاتها في المناسبات العامة والخاصة .
يذكر أن بعض المواقع الفنية كشفت مؤخراً عن انضمام دانا جبر إلى قائمة أبطال مسلسل ” مقابلة مع السيد آدم ” ، إلا أن النجمة السورية لم تؤكد هذه الأخبار ولم تنفها في الوقت عينه .