خبراء يحذرون من زلزال مدمر يهدد إحدى الدول العربية

حذرت خبيرة جيولوجية من زلزال ضخم سيضرب أحد الدول العربية وسيكون له تأثير مدمر جداً عليها.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية، عن الخبيرة الجيولوجية د.فريال بوربيع، بأن زلزال كبير سيضرب الكويت، موضحة بأن تكرار حدوث زلازل صغيرة أو متوسطة القوة، على حزام زاغروس، يجب ألا يمر مرور الكرام، ولابد الانتباه له.

و أفادت بوربيع بأن أغلب الناس يعتقدون بأن الكويت في مأمن من مخاطر الزلازل، لأن تاريخها لم يسجل زلازل قوية مدمرة فيها.

وأوضحت الخبيرة الجيولوجية بأن دراسات التاريخ الجيولوجي للكويت أظهرت مظاهر جيولوجية وطبوغرافية، تعكس نشاطا زلزالياً قديمًا، وقد أسهمت الزيادة الملحوظة في عدد السكان الدولة في الإحساس بالزلازل، كما أن سحب النفط من مكامنه في باطن الأرض يمكن أن يؤدي، إلى التعجيل بحدوث الزلازل.

كما دعت بوربيع للتعامل مع الأمر بإقامة منشآت طبقا للتصاميم الهندسية المقاومة للزلازل عند حدوثها، وتوعية أفراد المجتمع بالسلوك الأمثل في أثناء وبعد الزلزال.

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