حمص .. وفاة شاب غرقاً إثر سقوطه في حفرة صرف صحي

انتشلت فرق الدفاع المدني في حمص جثة شاب من حفرة صرف صحي تجمعت بها مياه الأمطار ، وتم التأكد من أن سبب وفاة الشاب هو نقص الاوكسجين.

وقال مدير الدفاع المدني في حمص العميد نضال محلا لتلفزيون “الخبر” أنه وبناء على معلومات وصلتهم حول سقوط شخص في حفرة صرف صحي في سوق الهال بقرية خربة التنين نور ، توجهت فرق الإنقاذ للمكان.

وتم العثور على جثة الشاب علي حسين (19عاما) من قرية النويحة بريف حمص الغربي ، داخل الحفرة وتم إخراجه منها متوفي .

ولفت محلا إلى أن الحفرة يبغ عمقها 6 أمتار ، وقام عناصر الانقاذ بضخ المياه خارج الحفرة ليتمكنوا من إخراج الجثة حيث استغرق العمل حوالي 3 ساعات .

بدوره ، رئيس مركز الطب الشرعي في حمص الدكتور بسام محمد أكد أن سبب وفاة الشاب هو نقص الأكسجة الحاد الناجم عن الاختناق غرقاً .

فيما قالت رئيسة بلدية خربة التين نور غادة القاسم إن الحفرة هي من إنشاء تجار سوق الهال ، مبينة أنه تم توجيه إنذار إلى أصحاب الأرض، للعمل بأقصى سرعة على إغلاقها.

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