حريق غابات أستراليا يقتل أكثر من نصف مليار حيوان (فيديو)

تسبب حريق غابات أستراليا بنفوق أكثر من نصف مليار حيوان وفقدان 28 شخصاً منذ اندلاع الحريق.

ولقي ستة أشخاص حتفهم ودمر أكثر من 650 منزلاً في والتهمت النيران نحو 1.7 مليون هكتار من الأراضي نتيجة حريق الغابات التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا.

وتم إجلاء آلاف الأشخاص من أكثر من عشرين بلدة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد بسبب الحرائق المدمرة.

فيما أكدت خدمات الإطفاء أن هذه أكبر عمليات إجلاء في وقت السلم تتم في تاريخ أستراليا.

يذكر أن الحرائق في غابات أستراليا بدأت في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وازدادت خطورة بسبب التدهور الكبير في ظروف الطقس.

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