حادثة خطف تشبه أفلام المافيا ضحيتها شاب سوري في ألمانيا

وقعت في إحدى المدن الألمانية ، حادثة خطف بدت وكأنها مشهد من فيلم مافيا ، كان ضحيتها شاب سوري ورط نفسه دون أن يعلم.

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية ، أن الجريمة وقعت في مدينة هافن ، بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية يوم السبت الماضي .

حيث أقدم رجل على إيقاف شاب سوري /22 عام/ بسيارته ، أمام ملهى ليلي وقام بخنقه ثم أخرجه من السيارة وألقاه على الأرض بعد أن فقد الوعي .

ورغم تواجد 5 أشخاص قرب مكان الحادثة إلا أنهم لم يحركوا ساكن ، لكن كاميرات المراقبة في الطريق وثقت الحادثة.

وبدأ التحقيق بملابسات الحادثة ، وبسبب عدم قيام الشهود العيان بالاتصال بالشرطة أو تقديم المساعدة للشاب السوري ، بحسب ما أفاد المدعي العام، غيرهارد باولي.

إذ قام الشاب السوري بنفسه بإبلاغ الشرطي في اليوم التالي للحادثة ، مضيفاً أنه تم إدخاله إلى ناد للحفلات، ثم تعرض للتهديد بسلاح من قبل رجال عصابة “روك فريوي ريدرس”.

وتبين من خلال التحقيقات، أن الشاب السوري متوط في تجارة مخدرات مع العصابة وكانت عليه ديون لهم فحاولوا استردادها ، ولأنه لم يجهز المبلغ قرر الشاب الإبلاغ عنهم.

وتمكنت ألقت الشرطة من القبض على أحد أفراد العصابة (23 عاماً) وشريك له (26 عاماً) في مدينتي هاغن وآخن ، يوم الاثنين قبل الماضي ، بينما أفاد متحدث باسم الشرطة أن الشاب السوري حدد مبلغ الدين بحوالي 4000 يورو.