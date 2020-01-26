حادثة اغتصاب مروعة .. فتاة مغربية تتعرض للاغتصاب من قبل 20 شخص

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حادثة اغتصاب مروعة .. فتاة مغربية تتعرض للاغتصاب من قبل 20 شخص
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تعرضت فتاة في المغرب لأبشع حادثة اغتصاب ، إذ قام 20 شخص باختطافها واحتجازها وتعذيبها واغتصابها .

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مديرية أمن الدار البيضاء ، أن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تعرضت للاختطاف في الحي الذي تقطنه مع أسرتها ، من قبل 20 شخص وقاموا باحتجازها لـ 20 يوم .

و أعلنت الشرطة المغربية فتح تحقيق موسع في الواقعة ، فيما أكد والد الفتاة أن ابنته تعرضت لعملية اغتصاب جماعي و تعنيف من قبل الـ 20 شخص.

وبين والد الفتاة ، أنه بعد توسلها لأحد الخاطفين وإقناعه بتحريرها ، تركها في أحد أحياء المدينة وعثر عليها بحالة مأساوية ما استدعى نقلها للمشفى .

وذكرت  مديرية أمن الدار البيضاء أن الفتاة رفضت الإدلاء بأي معطيات وتسجيل شكوى والادعاء على الخاطفين بسبب الخوف.

 

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