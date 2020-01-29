حادثة أليمة في حلب .. وفاة رجل التهمته النيران بمنزله

أسفر حريق اندلع داخل أحد المنازل في مدينة حلب ، عن وفاة رجل إثر إصابته بحروق بليغة حيث عثر عليه رجال الإطفاء مفارقاً للحياة.

مصدر في فوج إطفاء حلب لتلفزيون الخبر ، أفاد بأن حريقاً اندلع بمنزل في الطابق الأرضي من بناء سكني في حي الفيض بمدينة حلب .

وبين المصدر أن عناصر فوج الإطفاء اقتحموا المنزل ليجدوا فيه رجلاً يبغ من العمر 63 عاماً فارق الحياة داخل إحدى الغرف.

حيث التهمت النيران الغرفة التي تواجد بها الرجل بالكامل ومع وصول الإطفاء كانت النار تخرج من النوافذ والأبواب.

وقال المصدر أن الرجل كان عالقاً داخل الغرفة ، التي كانت تحوي تحف ومقتنيات ونحاسيات، دون معرفة سبب الحريق حتى الآن.

يذكر أنه في 17 من الشهر الحالي ، اندلع حريق بسبب ماس كهربائي في منزل بمنطقة ميسلون ، واللافت كان تمكن قطة من إنقاذ المنزل بصبب موائها العالي للفت نظر الجيران وتنبيههم لاشتعال النيران.

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