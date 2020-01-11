جريمة غامصة في الحسكة.. بعد اختفائه عن الأنظار لأيام اكتشفوه مقتولاً في سريره!

عثر سكان حي مساكن مرشو بمدينة الحسكة ، على أحد المحاميين مقتولاً في منزله بعد غيابه عن الأنظار لمدة يومين في جريمة غامضة من نوعها .

ونقل تلفزيون “الخبر” عن مصادر محلية في الحسكة أن المحامي ياسر جميل عبدي عثر عليه مقتولاً في منزله وفي غرفة نومه تحديداً ، علماً أنه يسكن وحده في حي مساكن مرشو بمدنية الواقع تحت سيطرة الأسايش .

وذكرت المصادر أنه تم العثور على جثة المحامي بعد غيابه عن الأنظار مع سيارته لمدة يومين ، إذ فاحت رائحة كريهة من منزله بسبب موته.

وتبين بعد فحص الجثة أن المحامي / 61 عام/ ، تم قتله بطلق ناري بالرأس دون معرفة تفاصيل ومرتكب الجريمة بعد .

بدوره ، الطبيب الشرعي بالحسكة محمد سعيد شلاش ، أكد أن المغدور أصيب بطلق ناري نافذ في العين اليمنى ومن مسافة قريبة جداً ، وتسببت له الطلقة بنزيف حاد أدى لخروج المادة الدماغية ما سبب له الوفاة فوراً.

وشهد الحي نفسه جريمة مشابهة في شهر نيسان من عام 2018 ، حيث أقدم مجهولون على قتل الدكتور والباحث سهيل عروسي .