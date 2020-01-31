تحديث جديد من تليغرام يدعم ميزات “الذكاء الصناعي”

طرحت شركة تليغرام تحديثاً جديداً على التطبيق للهواتف الذكية وسطح المكتب تحتوي على ميزات وخيارات جديدة تدعم تقنية “الذكاء الاصطناعي”.

وتم تزويد النسخة الجديدة من تليغرام بميزة الإصدار الثاني من “استطلاعات الرأي”، والتي تدعم تقنيات “التعلم الآلي” لمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن آرائهم.

كما يقدم تليغرام ثلاثة خيارات لاستطلاع الرأي وهي: “التصويت المرئي”، و”الإجابات المتعددة”، و”وضع الاختبار”.

ولتفعيل هذه الخاصية على تطبيق “تلغرام” اتبع الخطوات التالية:

– فتح القائمة.

– اختيار أيقونة “استطلاعات الرأي”.

– ستظهر لك الخيارات الثلاثة الجديدة.

– اختر أحدها ثم ابدأ في وضع الخيارات والطريقة الملائمة التي ترغب في أن تتم عملية التصويت بها.

– كما تسمح أيضا بتحديد الفئات المسموح لها بالتصويت، مثل الفئات العمرية أو المهنة المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الخيارات الجديدة تهتم بمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن رأيه، بدلاً من مجرد الاختيار من خيارات محددة له مسبقا.

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