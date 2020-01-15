بعد أسبوعين من زواجهما… إمام مسجد يكتشف أن زوجته رجل (صور)

اكتشف إمام مسجد في أوغندا، بأن زوجته رجل بعد أسبوعين من زواجهما.

وذكرت إحدى الصحف المحلية بأن الشيخ محمد موتومبا، إمام مسجد نور في منطقة كيونجا، كان يبحث عن امرأة ليتزوجها، والتقى فتاة ترتدي الحجاب، أعجبته وحين طلب منها الزواج وافقت، ولكنها قالت إنه لا يمكن الدخول بها شرعا إلا بعد دفع المهر لخالتها.

حيث لبى الشيخ مطالب العروس ودفع المهر، وبعد أسبوعين تم الزواج وادعت أنها في فترة الحيض ولا يجوز الدخول بها.

ليكتشف بعد أسبوعين أن زوجته ما هي إلا رجل ، يمارس عليه الاحتيال والسرقة.

فيما استدعى جيران العروسين الشرطة، لرؤيتهم العروس وهي تقفز من على جدار المنزل وتحمل بيدها أدوات منزلية، الذي تبين أنه رجل ويحاول سرقة المنزل.

وبعد الفحص الشامل تم التأكد من أن السيدة ذكر، وإبلاغ زوجها الذي كان مرافقها إلى مركز الشرطة، الذي رفع دعوى ضده للنصب عليه وتزوير أوراق رسمية وانتحال صفة سيدة.

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