بالفيديو... وفاة مصارع بعد فشله في تنفيذ "قفزة الموت"

أعلن اتحاد المصارعة الحرة المكسيكي عن وفاة المصارع “لا باركا” أثناء أحد النزالات.

حيث لقي المصارع المكسيكي “لا باركا” مصرعه، إثر فشله في تنفيذ حركة تدعى “قفزة الموت”.

وفقاً لموقع “جلوبال نيوز” أن سبب وفاة الملاكم، تنفيذه لحركة خطيرة حيث علقت قدمه عن طريق الخطأ في الحبال، لينزلق ويرتطم بحاجز، مما أدى لفقدانه الوعي على الفور.

و تم نقله إلى المشفى حث تبين إصابته في كسور بالرقبة والعنق ولم يتمكن من التحدث أو تحريك أي من جسده بعد الحادث.

وبعد استعادة وعيه تمت إعادته إلى المنزل حيث فارق الحياة.

We are saddened to learn that AAA star La Parka has passed away at the age of 56. The Lucha legend suffered serious injuries during a match in November and never recovered.

La Parka was an iconic figure in AAA and will be sorely missed.

— Wrestling Travel (@WrestlingTravel) January 12, 2020