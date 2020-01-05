بالفيديو... ملاكم بريطاني ينجو من الموت سحقاً بالجدار

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لملاكم شاب لحظة نجاته من الموت سحقاً بين سيارة وجدار.

وظهر في الفيديو الملاكم البريطاني زاك ماكابي حيث كان يسير في أحد الشوارع بمقاطعة باكينغهامشير البربطانية، عندما أتت سيارة مسرعة واصطدمت بسيارة كانت تقف بجانب الرصيف الذي كان يسير عليه.

وبسبب قوة الاصطدام الكبيرة للسيارة، طارت السيارة واصطدمت بالملاكم الشاب من جانبها، وكانت أن تؤدي إلى الموت .

فيما تم تسجيل أضرار بـ 3 سيارات وحائط المبنى الذي تم الاصدام به، دون أي إصابات.

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