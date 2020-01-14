بالصور .. ظاهرة نادرة في دمشق لم تحدث منذ 20 عام

رصد سكان العاصمة دمشق ليل أمس تشكل ما يسمى بـ “الضباب الإشعاعي” وهو نوع من الضباب لم يتشكل منذ 20 عام، ورافقته رائحة غريبة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لضباب كثيف يلف العاصمة وعدد من المناطق الداخلية الأخرى.

وذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة يالأحوال الجوية ، أن الضباب الإشعاعي يتشكل في الليل فقط وبشرط أن تكون السماء صافية تماماً ويوجد رياح هادئة .

ولفتت الصفحة إلى أنه وبسبب ظهور الشمس يوم أمس الاثنين بعد عدة منخفضات طويلة، أشعت الأرض ليلاً حرارتها التي امتصتها أثناء النهار.

وتابعت الصفحة في تفسير هذه الظاهرة، بأنه مع تزايد برودة سطح الأرض ليلاً يتشكل هواء رطب قريب جداً من سطح الأرض وبشكل متسارع ليحجب الرؤية ، وتصل رطوبة الجو إلى حدود 60 لـ 80% ، فيتشكل هذا الضباب.

كما تحدث سكان دمشق عن رائحة غريبة أثناء تشكل الضباب، فأوضحت “هوى الشام” أنها قد تكون ناتجة عن اختلاط ما بين ذرات الرطوبة وما امتصته الأرض نهاراً.

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