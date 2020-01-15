بالصور: حالة ولادة نادرة.. 4 توائم سوريين والمفاجأة في أسمائهم التي اختارها الوالدين

شهدت إحدى المدن التركية حالة ولادة نادرة لأم وضعت 4 توائم سوريين ، فيما كانت المفاجأة بالأسماء التي اختارها والدهم لهم .

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية ، أن أم سورية تدعى (21 عاما) وزوجها عبد المالك (27عاما) ، رزقا بأربع توائم .

وبينت الوكالة أن الأم أجرت ولادة قيصرية بمستشفى مدينة مرسين للتعليم والبحث ، والكادر الطبي احتفى بالتوائم لكونها سابقة هي الأولى في مستشفى المدينة.

حيث قال خبير العناية المشددة للولادات الحديثة الطبيب مصطفى أقجالي: ” إنها الحالة الأولى في مستشفى مدينة مرسين للتعليم والبحث، وقمنا ببذل ما بوسعنا من أجلّ سلامة الأم والمواليد، حيث خصصنا حواضن لهم”.

وقرر الكادر الطبي وضع التوائم الأربعة في الحواضن، لولادتهم المبكرة بعد 7 أشهر ونصف الشهر من الحمل ، فيما أكدوا أن الحالة الصحية للأم جيدة.

فيما قرر الوالدان تسمية التوائم رجب طيب، وأمينة، ومحمد، وزينب ، نظراً لأن العائلة تعيش في تركيا منذ فترة.

وعبر الأب عن فرحته بتوائمه الأربعة ، مضيفاً: “سيكون الله في عوننا بتربية أطفالنا ، على الرغم من أنني وزوجتي سنعاني في تنشئتهم، إلا أننا سعداء بذلك”.

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