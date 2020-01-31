امرأة سعودية تثير جدلاً لاحتفالها بطلاقها على طريقتها الخاصة… فيديو

منوعاتفيديوهات
امرأة سعودية تثير جدلاً لاحتفالها بطلاقها على طريقتها الخاصة... فيديو
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

أثارت امرأة سعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو لها وهي تحتفل بطلاقها.

وأطلت سيدة سعودية تدعى أميرة الناصر، بفيديو احتفلت فيه بطلاقها، وقد اختارت أن ترتدي فستاناً أبيض للمناسبة.

حيث تصدر هاشتاغ “حفل طلاق أميرة الناصر” قائمة الأكثر تداولاً على تويتر بالسعودية، بعدما أثارت نجمة “سناب شات” جدلاً واسعاً باحتفالها بالطلاق.

وبررت نجمة الإنترنت موقفها، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك، حتى تثبت لنفسها، ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف عند أي شخص.

اقرأ المزيد: امرأة سعودية تحرق زوجها بالأسيد بعد أن كشف سرها (فيديو)

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

واقعة صادمة في السعودية … وفاة مريضة بالتزامن مع خروح…

بالفيديو.. شاب يعترف بجريمة قتل فتاة على الهواء مباشرة

ترتيب الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت … ما هو موقع…