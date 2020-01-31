امرأة سعودية تثير جدلاً لاحتفالها بطلاقها على طريقتها الخاصة... فيديو

أثارت امرأة سعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو لها وهي تحتفل بطلاقها.

وأطلت سيدة سعودية تدعى أميرة الناصر، بفيديو احتفلت فيه بطلاقها، وقد اختارت أن ترتدي فستاناً أبيض للمناسبة.

حيث تصدر هاشتاغ “حفل طلاق أميرة الناصر” قائمة الأكثر تداولاً على تويتر بالسعودية، بعدما أثارت نجمة “سناب شات” جدلاً واسعاً باحتفالها بالطلاق.

وبررت نجمة الإنترنت موقفها، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك، حتى تثبت لنفسها، ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف عند أي شخص.

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