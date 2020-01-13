اليسا بـ صورة صادمة من الماضي … كم تغيرت ملامحها ؟!

أخبار الفن
اليسا
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

سيطرت حالة من الصدمة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي عُقبَّ انتشار صورة قديمة للفنانة اليسا من مرحلة المراهقة ، بدت خلالها النجمة اللبنانية بملامح مختلفة تماماً لا تشبه ملامحها الحالية .

واستغرب عدد كبير من النشطاء التغيير الجذري الذي طرأ على معانيها والذي شمل كل تفاصيل وجهها دون استثناء ، بينما أشار البعض إلى أن الفنانة كانت تتمتع بصحة أكبر وكانت في مقتبل العمر وهذا السبب في اختلاف ملامح وجهها التي كبُرت مع تقدمها في السن .

يذكر أن اليسا بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب ” استوديو الفن ” في العام 1992 ، إلا أن انطلاقتها الفنية لم تبدأ فعلياً إلا في العام 1999 ، عُقبَّ طرحها ألبومها الأول الذي حمل عنوان ” بدي دوب ” ، واحتوى على ثمان أغنياتٍ حصدت شعبية كبيرة في لبنان والوطن العربي .

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

سلاف فواخرجي تكشف موقفها من أزمة نانسي عجرم

تسريب وثيقة إقامة قتيل منزل نانسي عجرم ( صورة )

عكيد باب الحارة سامر المصري يدخل عالم المافيا في السعودية (…