اليسا بـ صورة صادمة من الماضي … كم تغيرت ملامحها ؟!

سيطرت حالة من الصدمة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي عُقبَّ انتشار صورة قديمة للفنانة اليسا من مرحلة المراهقة ، بدت خلالها النجمة اللبنانية بملامح مختلفة تماماً لا تشبه ملامحها الحالية .

واستغرب عدد كبير من النشطاء التغيير الجذري الذي طرأ على معانيها والذي شمل كل تفاصيل وجهها دون استثناء ، بينما أشار البعض إلى أن الفنانة كانت تتمتع بصحة أكبر وكانت في مقتبل العمر وهذا السبب في اختلاف ملامح وجهها التي كبُرت مع تقدمها في السن .

يذكر أن اليسا بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب ” استوديو الفن ” في العام 1992 ، إلا أن انطلاقتها الفنية لم تبدأ فعلياً إلا في العام 1999 ، عُقبَّ طرحها ألبومها الأول الذي حمل عنوان ” بدي دوب ” ، واحتوى على ثمان أغنياتٍ حصدت شعبية كبيرة في لبنان والوطن العربي .