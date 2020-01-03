الولايات المتحدة تغتال قاسم سليماني بضربة جوية في العراق

أكد التلفزيون الرسمي العراقي نبأ استشهاد الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو المهندس بقصف استهدف سيارتهم على طريق مطار بغداد.

وكانت وسائل إعلام أكدت استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس قاسم سليماني بقصف صاروخي مروحي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

يأتي ذلك بعد قصف نفذّه طيران مروحي بعد عملية قصف صاروخي، في وقت تحدثت فيه خلية الإعلام الأمني عن “سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي ما أدى الى احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنيين”.

وتحدثت مصادر عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي قرب مقر الوحدات الاستشارية للتحالف الدولي وهي تقع في محيط مطار بغداد، وسط معلومات عن قصف نفذّه طيران مروحي بعد عملية القصف الصاروخي.

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي ادى الى احتراق عجلتين اثنين واصابة عدد من المواطنيين وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 2, 2020

يتبع ..