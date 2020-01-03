الولايات المتحدة تغتال قاسم سليماني بضربة جوية في العراق

الأخبارعربي ودولي

أكد التلفزيون الرسمي العراقي  نبأ استشهاد الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو المهندس بقصف استهدف سيارتهم على طريق مطار بغداد.

 

وكانت وسائل إعلام أكدت استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس قاسم سليماني بقصف صاروخي مروحي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

يأتي ذلك بعد قصف نفذّه طيران مروحي بعد عملية قصف صاروخي، في وقت تحدثت فيه خلية الإعلام الأمني عن “سقوط  3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي  قرب صالة الشحن الجوي ما أدى الى احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنيين”.

 

 

وتحدثت مصادر عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي قرب مقر الوحدات الاستشارية للتحالف الدولي وهي تقع في محيط مطار بغداد، وسط معلومات عن قصف نفذّه طيران مروحي بعد عملية القصف الصاروخي.

 

يتبع ..

قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

العراق.. سقوط ضحايا خلال قمع مظاهرات ضد الحكومة

ظريف: لو كانت إيران من نفذت الهجمات على أرامكو لكانت…

الكشف عن تفاصيل استهداف معامل أرامكو النفطية في السعودية (…