الكويتية حليمة بولند تستغل عملاً إنسانياً للترويج لنفسها ( فيديو )

استطاعت الكويتية حليمة بولند لأول مرة أن تلفت أنظار المتابعين إليها دون نشر أي صور أو مقاطع جريئة لها ، وذلك بعدما أعلنت عن مشاركتها في حملة إنسانية تقوم على التبرع للسجين السعودي فرج سنيد السعدي الذي يقبع داخل سجن الجوف .

واعلنت الإعلامية عن الأمر من خلال شريط فيديو قصير نشرته عبر حسابها في تطبيق سناب شات ، من أجواء تواجدها في المملكة لتقديم حفل الفنان عباد الجوهر ، حيث حرصت على الحضور بين أهالي السجين الذين يجمعون له مبلغ الديَّة وتبرعت له بمبلغ عشرة آلاف ريال سعودي .

وتفاعل النشطاء مع المقطع المصور ، إثر تداوله بشكلٍ كبيرٍ على الصفحات الناشطة في تطبيق INSTAGRAM ، وتراوحت التعليقات بين من أثنى على ما قامت به الكويتية حليمة بولند ، وبين من هاجمها باعتبار أن فعل الخير لا يُعلن ولا يُتداول ويشارك عبر منصات التواصل الاجتماعي .