الكويتية حليمة بولند تستغل عملاً إنسانياً للترويج لنفسها ( فيديو )

استطاعت الكويتية حليمة بولند لأول مرة أن تلفت أنظار المتابعين إليها دون نشر أي صور أو مقاطع جريئة لها ، وذلك بعدما أعلنت عن مشاركتها في حملة إنسانية تقوم على التبرع للسجين السعودي فرج سنيد السعدي الذي يقبع داخل سجن الجوف .
واعلنت الإعلامية عن الأمر من خلال شريط فيديو قصير نشرته عبر حسابها في تطبيق سناب شات ، من أجواء تواجدها في المملكة لتقديم حفل الفنان عباد الجوهر ، حيث حرصت على الحضور بين أهالي السجين الذين يجمعون له مبلغ الديَّة وتبرعت له بمبلغ عشرة آلاف ريال سعودي .
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تبرعت الاعلاميه #حليمة_بولند بـ ١٠ آلاف ريال سعودي لحملة #عتق_رقبة_فرج_السعدي …الله يجزاها خير … " 📍مساحة إعلان خالية 📍 " " " " " #بيفور_الكويت#بيفور_اند_افتر #الكويت#بيفور_اند_افتر#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور_اليمن#بيفور_السعوديه#الكويت#السعوديه#قطر#الخليج_السعوديه_الامارات#البحرين#عمان#اليمن#الاردن#مشاهير#مشاهير_العرب#احلام_الشامسي#احلام#بيفور_غير_شكل
وتفاعل النشطاء مع المقطع المصور ، إثر تداوله بشكلٍ كبيرٍ على الصفحات الناشطة في تطبيق INSTAGRAM ، وتراوحت التعليقات بين من أثنى على ما قامت به الكويتية حليمة بولند ، وبين من هاجمها باعتبار أن فعل الخير لا يُعلن ولا يُتداول ويشارك عبر منصات التواصل الاجتماعي .