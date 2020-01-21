السويداء .. شاب يفجر نفسه بالفتاة التي رفضت الزواج منه

أقدم شاب في محافظة السويداء ، على تفجير نفسه والفتاة التي تقدم بطلب يدها بعد أن رفضت الزواج منه .

وفي جريمة هزت المحافظة ، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ، قام الشاب حافظ نزار أبو فخر (23 عاماً) بتفجير نفسه بالقرب من الفتاة حنان عبد الله أبو فخر (22 عاماً) .

وأكدت المواقع أن الشاب كان يحمل قنبلة يدوية تسببت بمقتله ومقتل الفتاة في قرية كفر اللحف بريف السويداء الغربي.

وأضافت المواقع ، أن الشاب فجر نفسه خلال مرور الفتاة بجانب منزله (جانب منزلها) أثناء عودتها من الجامعة .

وقال أهالي القرية إن الشاب سبق وتقدم عدة مرات لعائلة الفتاة لخطبتها، لكن تم رفضه ، ثم علم أنها على وشك الزواج من شاب آخر.

وتزداد مؤخراً الجرائم في محافظة السويداء ، إذ سجل مؤخراً جريمة مروعة راح ضحيتها فتاة في بلدة قنوات، تبلغ من العمر 18 عاماً بطلق ناري في رأسها، فيما تراوحت الاتهامات ما بين شقيقها وأعداء والدها .