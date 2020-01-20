السعودية تستعد لهجوم جراد صحراوي في حالة لم تشهدها منذ 25 عاماً

بدأت المملكة العربية السعودية بالاستعداد لأكبر هجمة جراد صحراوي قادم من أفريقيا لم تشهد مثيلاً لها منذ 25 عاماً.

وأفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بأن حالة الجراد الصحراوي الراهنة لم تحدث بهذا المستوى منذ 25 عاماً.

و أوضحت الوزارة بأن التقرير صادر من “منظمة الأغذية والزراعة” (فاو) بخصوص الجراد الصحراوي أوضح أن الوضع يزداد سوءاً في جنوب شرقي أفريقيا، وذلك بتشكل الأسراب بكثافات ومساحات كبيرة، ما يهدد الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أنها نجحت في استكشاف الجراد في مساحة 140255 هكتاراً في مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، عبر 76 فرقة مكافحة ميدانية و18 فرقة استكشاف.

كما تمت معالجة 15475 هكتاراً من الجراد الصحراوي بالمناطق المستهدفة؛ في الفترة من 1 وحتى 15 يناير الجاري.

وذكرت الوزارة بأن رالفرق الميدانية تقوم بعمليات المكافحة المكثفة بالرش الأرضي والجوي، وتعمل 55 فرقة استكشاف ومكافحة تعمل في منطقة مكة المكرمة؛ في كل من العاصمة المقدسة، والليث، والقنفذة، و11 فرقة استكشاف ومكافحة في منطقة الباحة، وقلوة، والمخواة، و11 فرقة استكشاف ومكافحة في منطقة عسير في محافظات سعيدة الصوالحة، والحريضة، والمجاردة، إضافة إلى 12 فرقة استكشاف ومكافحة في منطقة جازان بمحافظات بيش، والشقيق، و5 فرق استكشاف ومكافحة في منطقة حائل.

و أعلنت الوزارة بأنه جرى تشكيل فرق ميدانية وطائرة رش جوي، وتجهيز دعم لوجستي متكامل مكون من معسكرات مجهزة، ومحروقات، ومستلزمات المكافحة؛ للحد من خطر الآفة ومن انتشارها، وتمت مضاعفة أعداد الفرق الأرضية.

وبحسب الوزارة السعودية فإن هناك احتمالية غزو الأسراب من الدول المجاورة أصبح مرتفع المستوى بعد التطورات الأخيرة لديهم.

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