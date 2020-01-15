البداية ستكون من دمشق .. تركيب نظام على السرافيس العامة لمراقبتها

تعتزم محافظة دمشق تركيب جهاز «GPS» على السرافيس العامة لتكون أول محافظة يتم فيها تطبيق هذا المشروع.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق باسل ميهوب ، لصحيفة “الوطن” أن مشروع تركيب «GPS» مخصص فقط للسرافيس العامة ومازال في مرحلة الدراسة الفنية في المحافظة.

ولفت ميهوب إلى أن محافظة دمشق ستكون أول محافظة يتم فيها تطبيق هذا المشروع ، بعد الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط اللازمة لتنفيذه.

أما عن تكلفة المشروع ، وتكلفة تركيب النظام على السرافيس ، فلم يتم التطرق لها بعد في دراسة المشروع.

وعن الهدف من هذا النظام ، أفاد ميهوب بأنه سيضبط حركة السرافيس ضمن خطوطها المحددة ، وسيقضى على ظاهرة تغيير الخطوط والتعاقد مع جهات .

كما بين أن النظام عن تركيبه على السرافيس ، سيساعد على معرفة كل تحركاته وحتى التوقيت والمكان الذي يتم فتح الباب .

ولفت ميهوب ، إلى أن تطبيق المشروع مرتبط بإنهاء الدراسة الفنية في المحافظة ، بينما لا يمكن تطبيقه على التكاسي نظراً لعدم تقيدها بخط معين.

اقرأ المزيد:

ما حقيقة تخفيض البدل النقدي الخارجي لخدمة العلم في سوريا ؟