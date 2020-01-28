اصطياد سمكة “الشمس” العملاقة في سواحل قطاع غزة .. صور

انتشرت عبر شبكات الانترنت صور لسمكة عملاقة تم اصطيادها قبالة سواحل قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

حيث تمكن صيادون فلسطينيون من اصطياد سمكة “الشمس” العملاقة قبالة سواحل قطاع غزة وسحبها إلى الميناء.

وتم نشر صور للسمكة بعد اصطيادها والتي يقدر وزنها بـ 3 أطنان، ويطلق عليها اسم سمكة “الشمس”.

و تعيش هذه السمكة العملاقة في المياه العميقة المعتدلة والاستوائية، ما يجعل مشاهدتها واصطيادها أمرا نادرا.

كما تعتبر سمكة “الشمس” غير مؤذية للإنسان، ولحمها غير صالح للأكل لكونه يحتوي على سموم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اصطياد سمكة بهذا الحجم وهذا الوزن بالمنطقة.

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