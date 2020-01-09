استدرجهم من دمشق .. مريض مزعوم يختطف كادر طبي وسيارة إسعاف في السويداء

أقدم مجهولون على اختطاف كادر طبي وسيارة إسعاف في السويداء بعد أن استدرجهم أحد الأشخاص من دمشق .

وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أن كادر طبي تابع لمشفى خاص تم اختطافه مع سيارة الإسعاف يوم الاثنين الماضي .

وبينت الوسائل أن شخص مجهول ادعى أن اسمه سهيل حكمت الراشد ، استدرج الكادر الطبي من دمشق لمدينة شهبا شمال السويداء ، والكادر عبارة عن شابين مع سيارة.

وورد بلاغ للجهات الأمنية بفقدان حسام بسام القربي، والممرض علي صالح حسن، العاملان في مستشفى المنارة الدولي في دمشق ، وجاء في البلاغ أن الشخصين ذهبا للسويداء لإسعاف مريض مزعوم اتصل بالمشفى.

ومن خلال البحث والتحري ، تبين أن أخر بث لجوال أحد المختطفين كان قرب جسر شهبا شمال السويداء وهي منطقة شهدت مؤخراً تكرار حوادث الخطف والسرقة، فيما تشهد محافظة السويداء بشكل عام عمليات خطف وازدادت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.