ارتفاع كبير في سعر الدولار و الذهب في سوريا .. 13 كانون الثاني 2020

شهد سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء ارتفاعا ً جديدا ً مقابل الليرة السورية في سوريا ، متجاوزا ً عتبة 1000 ليرة سورية .

سعر الدولار في السوق السوداء

وبحسب نشرة أسعار الصرف التي ينشرها موقع شمرا السوري ، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 1050 ليرة سورية للمبيع ، و 1040 ليرة سورية للشراء

فيما بلغ سعر اليورو 1154 ليرة سورية للشراء ، و 1167 ليرة سورية للمبيع

سعر الليرة التركية

أما الليرة التركية فقد سجلت سعر 177 ليرة سورية للشراء ، مقابل 178 ليرة سورية للمبيع

سعر الذهب في سوريا

شهد سعر الذهب في سوريا ارتفاعا ً كبيرا ً متجاوزا ً عتبة 42000 ليرة سورية للذهب عيار 21 ، وكانت الأسعار وفق الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق كما يلي

يذكر أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يثبت سعر الدولار في التعاملات التجارية والحوالات بحدود 434 ليرة سورية

المصدر : مراسلون