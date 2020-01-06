ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا اليوم .. نشرة الأسعار

يواصل سعر الدولار الأمريكي في سوريا ارتفاعه مقابل الليرة السورية في تداولات السوق السوداء بتاريخ اليوم الاثنين 6 كانون الثاني 2020

سعر الدولار في سوريا

وبحسب موقع شمرا السوري ، فقد سجل سعر صرف الدولار 940 ليرة سورية للشراء ، مقابل 945 ليرة للمبيع

فيما سجل سعر صرف اليورو 1050 ليرة سورية للشراء ، مقابل 1058 ليرة سورية للمبيع

سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية

سجلت الليرة التركية 156 ليرة سورية للشراء ، و 158 ليرة سورية للمبيع

الجدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي يثبت سعر 1 دولار أمريكي بحدود 434 ليرة سورية في التعاملات التجارية والحوالات الخارجية

المصدر : مواقع اقتصادية