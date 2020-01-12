أهداف سوريا واليابان الأولمبي ( 2-1 ) .. كأس آسيا تحت 23 عام

حقق منتخب سوريا لكرة القدم تحت 23 سنة فوزا ً هاما ً على نظيره الياباني بنتيجة 2-1 وذلك ضمن المباراة التي جمعت سوريا واليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في تايلاند.

وسجل هدفي منتخب سوريا الأولمبي عبدالرحمن بركات (د. 10) وعلاء الدين دالي (د.87).

بينما سجل يوكي سوما هدف اليابان الوحيد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب “ثاماسات”.

وكان منتخبنا تعادل مع منتخب قطر بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى.

شاهد أهداف سوريا واليابان

المصدر : مراسلون – رياضة