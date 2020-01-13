أمطار غزيرة غير مسبوقة في الإمارات تتسبب بغرق السيارات.. صور وفيديو

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أمطار غزيرة غير مسبوقة في الإمارات تتسبب بغرق السيارات.. صور وفيديو
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شهدت الإمارات العربية المتحدة عاصفة مطرية غير اعتيادية أدت لتشكل السيول في أغلب المناطق.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جريان السيول والفيضانات في شوارع الإمارات مما تسبب بأضرار لعدد كبير من السيارات.

حيث تساقطت الأمطار بكثرة مصحوبة مع الرعد والبرق على دبي وأبوظبي والشارقة والذيد والشوامخ ورأس الخيمة والظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان.

وتواصلت الهطولات المطرية ما أدى إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية.

فيما حذر المركز الوطني للأرصاد من الانزلاقات على الطرق والابتعاد من مناطق جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

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