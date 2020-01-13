أمطار غزيرة غير مسبوقة في الإمارات تتسبب بغرق السيارات.. صور وفيديو

شهدت الإمارات العربية المتحدة عاصفة مطرية غير اعتيادية أدت لتشكل السيول في أغلب المناطق.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جريان السيول والفيضانات في شوارع الإمارات مما تسبب بأضرار لعدد كبير من السيارات.

عزيزي الي شاد حيلك تصور باص متعطل وشارع مسدود بسبب المطر الصور تحت لمشاكل الامطار في اكبر الدول تقدما امريكا و بريطانيا واليابان و المانيا فياليت تفهم ان خروج الوضع عن السيطرة مؤقتا امر وارد ولا يعطيك الحق في نكران جهود الدولة في توفير افضل بنية تحتيه وطرق وامن #امطار_الامارات pic.twitter.com/Zf9Ezuzn1q — محمد السويدي 🇦🇪 (@Mohd_Al_Suwaidi) January 11, 2020

حيث تساقطت الأمطار بكثرة مصحوبة مع الرعد والبرق على دبي وأبوظبي والشارقة والذيد والشوامخ ورأس الخيمة والظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان.

امطار بداخل المول الامارات pic.twitter.com/yp15avziAq — ابراهيم احمد العويدي (@agaraloweedi) January 11, 2020

وتواصلت الهطولات المطرية ما أدى إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية.

فيما حذر المركز الوطني للأرصاد من الانزلاقات على الطرق والابتعاد من مناطق جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

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