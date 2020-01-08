أغلبهم سوريين .. غرق قارب مطاطي ووفاة كل من بداخله

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أغلبهم سوريين .. غرق قارب ووفاة كل من بداخله

توفي عدد من اللاجئين بينهم سوريين وعراقيين ، إثر غرق قارب كانوا على متنه ، قرابة السواحل اليونانية.

وذكر موقع “زمان الوصل” أن 15 لاجئاً بينهم 11 سوريين ينحدرون من مختلف المحافظات السورية ، و 4 عراقيين ، قضوا إثر غرق قارب مطاطي كانوا فيه خلال محاولتهم الهجرة بحراً إلى أوروبا بطريقة غير شرعية .

ومن بين الضحايا ، تم التعرف على الشاب “عبد السلام فطين قسوم” البالغ من العمر 35 عاماً وهو من إدلب ، وفقد الاتصال معه منذ 5 أيام .

كما تم التعرف على اسم وصورة شاب سوري آخر توفي في القارب وهو “محمد حسن الرحمون” الذي ينحدر من إدلب أيضاً.

وبحسب المعلومات الواردة ، فقد جاء “قسوم” إلى اليونان قبل 10 أيام قادماً  من تركيا بشكل غير شرعي .

وعثر على جثمان “قسوم” و5 أشخاص ممن كانوا على متن القارب ، على بعد 5 كم من السواحل اليونانية.

وتتكرر حوادث غرق اللاجئين السوريين على شواطئ عدة إلا أن أكثرها كانت عند شواطئ اليونان وتركيا.

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