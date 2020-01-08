أغرب حالة اغتصاب .. أب يبيع ابنته بـ ٥ دولار والمشتري يعتدي عليها

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أغرب حالة اغتصاب .. أب يبيع ابنته بـ ٥ دولار والمشتري يعتدي عليها

تعرضت فتاة باكستانية للـ اغتصاب بعد أن باعها والدها لرجل بمبلغ 5 دولارات وسمح له بذلك.

حيث اعتقلت الشرطة الباكستانية رجلاً أقدم على بيع ابنته البالغة من العمر 12 عاماً مقابل 5 جنيهات إسترلينية وسمح للمشتري باغتصابها.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” بأن والدة الفتاة قد أكدت للشرطة بأنها كانت في عملها لحظة وقوع الحادثة، وعند عودتها للمنزل، أخبرتها ابنتها بما حدث، بعد فرار المغتصب من المنزل.

و ذكرت والدة الفتاة بأن زوجها كان قد دعا رجلاً إلى المنزل وسمح له بـ اغتصاب الطفلة مقابل 500 روبية باكستانية.

فيما تمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به الذي تبين وجود تهم اعتداء جنسي على أطفال في سجله منذ عام 2013.

 

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