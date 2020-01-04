أسسوا عصابتهم بالسجن.. عصابة تسرق السيارات في دمشق وتبيع قطعها في المحافظات

ألقت دوريات الأمن الجنائي في دمشق ، القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات عن طريق الخلع و الكسر في منطقة دمر .

وأورد موقع “صاحبة الجلالة” أنه تم القبض على العصابة بالجرم المشهود ، حيث تم ضبط اثنين من أفرادها وهم يتجولون قرب إحدى السيارات ثم حاولوا خلع بابها لسرقة ما بداخلها .

حيث حاول أحد السارقين فتح السيارة بمفتاح لكن لم يستطع ، فاضطر لكسر القفل وصعدا لمتنها وتم القبض عليهما بالجرم المشهود.

وراقبت الدوريات الشخصين المشتبه بهما وتم القبض عليهما بالجرم المشهود وهما ” ح ، ز ” و ” ي ، ف ” وتبين أنهما من أرباب السوابق.

واعترف ” ح ، ز ” خلال التحقيق بتشكيله عصابة لسرقة السيارات وبأنه من أرباب السوابق ، وكان يساعده ” ي ، ف ” الذي تعرف عليه في السجن ، وأخبره بأن هناك من يستطيع تصريف المسروقات لهما.

وعند خروجهما من السجن ، التقيا بشخص يدعى “ش ” في ملهى ليلي في منطقة جرمانا ، واتفقوا بأن يقوم الأخير بتصريف المسروقات مقابل نسبة مالية.

كما اعترف ” ح ، ز ” بأنه وعصابته قاموا بسرقة عدة سيارات ، وفي بعض الأحيان كانوا يبيعون قطع السيارات والاطارات في المحافظات بمساعدة “ش ” الذي كان يهربها بسيارته دون لفت النظر.

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