يوفنتوس يكشف رسمياً إمكانية التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا

انتشرت الكثير من الأخبار في الأيام الماضية، حول مغادرة لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا للشياطين الحمر، والاتجاه إلى نادي جديد.

وأوضح المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتسي، إمكانية إبرام التعاقد مع الدولي الفرنسي في الفترة المقبلة.

وقال باراتيتسي، خلال تصريحات صحفية: “كما قلت عدة مرات سابقة، لدينا تشكيلة تنافسية ومتكاملة للغاية”.

وأضاف: “في خط الوسط هناك إيمري كان وخضيرة سيعود قريباً، لذلك ليست لدينا أن نية للتحرك في سوق الشتاء”.

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وابتعد بول بوغبا عن اللعب في الفترة الماضية، بعد تعرضه لإصابة في كاحله أبعدته عن المشاركة منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

مراسلون – رياضة