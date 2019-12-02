وفاة لاعب كرة قدم بعد حادث سير أليم

توفي لاعب نادي هلال الفاشر السوداني، عوض كرومة، بعد أيام من إصابته إثر الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة الفريق الأسبوع الماضي.

وكانت حافلة نادي الفاشر تعرضت لحادث سير غرب العاصمة السودانية الخرطوم، أثناء عودة الفريق من مدينة عطبرة.

وحصل ذلك بعد خوض النادي مباراة أمام الأهلي، في الجولة العاشرة من الدوري السوداني لكرة القدم.

وسبق أن توفي المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول الهادي محمدين، كما أصيب عدد آخر إثر حادث السير.

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ليكون اللاعب كرومة ضحية جديد للحادث المروري المروع، الذي تعرضت له حافلة الفريق.

مراسلون- رياضة