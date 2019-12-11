وصول توريدات جديدة من الغاز المنزلي إلى سوريا .. انفراج الأزمة خلال أيام

توقعت مصادر في الشركة السورية لتعبئة و توزيع المنتجات النفطية ، محروقات ، حدوث انفراج في أزمة الغاز المنزلي في سوريا خلال الأيام القادمة .

وكشفت المصادر لصحيفة ” الوطن ” عن وصول توريدات جديدة من مادة الغاز المنزلي ، من شأنها أن تحدث تحسن لوضع الغـاز خلال الأيام القليلة القادمة .

أما عن سبب الاختناقات الحاصلة حالياً، فأرجعته المصادر إلى قلة التوريدات وتأخرها في بعض الأحيان ، إضافة للحصار المفروض على سوريا الذي هو سبب هذا التأخر .

وفي السياق، أفاد مدير عمليات البيع و التوزيع للغاز في شركة محروقات أحمد حسون لموقع “سيريانديز” بأن الشركة موعودة بكميات من الغـاز ستصل قبل نهاية العام إلى سوريا .

وهنا بينت مصادر محروقات أن الإنتاج المحلي من الغاز لا يغطي سوى ربع حاجة السوق، أما الباقي فيتم تغطيته عن طريق الاستيراد.

وسبق وأشار حسون في تصريح لصحيفة “تشرين” إلى أن الاختناقات التي تحصل على توزيع الغاز ، هي نتيجة إقبال المواطنين على الحصول على أسطوانة الغاز قبل انتهاء مدة الـ 23 يوماً المحددة لهم، وبعضهم يحمل أكثر من بطاقة، نتيجة انتشار شائعات بشأن بوادر أزمة غاز.