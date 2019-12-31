وزير لبناني : سوريا قبلت بالتنسيق مع الحكومة الحالية والقادمة

اعتبر وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأموال ، علي حسن خليل ، أن من مصلحة الجميع إعادة تكوين علاقات جيدة مع سوريا .

وفي تصريح نقلته قناة “الميادين” قال خليل اليوم الثلاثاء إن من مصلحة الجميع في لبنان إعادة تكوين علاقات جيدة مع سوريا .

ولفت خليل أن سوريا قبلت بالتنسيق مع الحكومة الحالية وهي جاهزة للتنسيق مع الحكومة المقبلة .

من جهة أخرى ، أكد الوزير اللبناني خليل أنه لم يكن هناك حماس أمريكي وسعودي لعودة الرئيس سعد الحريري إلى الحكومة.

وكانوزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، حسن مراد، قد كتب في تغريدة نشرها قبل أيام عبر حسابه في تويتر ، أن لبنان بحاجة سوريا على كل الأصعدة لما في ذلك من مصلحة للبنان، مشدداً على أن إيجاد حلول لتصريف الإنتاج في لبنان يبدأ من خلال تسهيل التصدير أولاً ، والتوجه إلى دمشق للتنسيق معها ثانياً.

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