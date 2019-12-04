والد غوارديولا يكشف عن إمكانية عودته لتدريب برشلونة قريباً بدلاً من فالفيردي

تحدث والد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عن إمكانية عودته ابنه إلى تدريب برشلونة في الفترة القادمة.

وأكد فالنتي أن نجله يمكنه العودة لتدريب “البلوغرانا”، بعد أن حقق معه 14 من أصل 17 لقبا، خلال4 مواسم (2008-2012).

وجاء ذلك خلال تسلمه جائزة أفضل مدرب من قبل الاتحاد الكتالوني، مكان بيب الذي لم يحضر، لانشغاله في الدوري الإنجليزي.

وقال فالنتي: “يمكن حدوث ذلك، أن يعود إلى برشلونة”، مضيفاً “منذ أن غادر المنزل، وهو يتخذ قراراته بنفسه دائما، لم أقدم له النصيحة”.

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وحقق غوارديولا مع البارسا، ثلاث بطولات بالدوري الاسباني ومرتين بدوري أبطال أوروبا.

مراسلون – رياضة