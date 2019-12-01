واتساب يقدم ثلاث ميزات جديدة لمستخدميه أهمها ميزة الانتظار

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واتساب يقدم ثلاث ميزات جديدة لمستخدميه أهمها ميزة الانتظار

قدم تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب ، ميزات جديدة لمستخدميه في التحديث الذي أطلقه عبر “أندرويد” و”أي او اس”.

وأعلنت شركة التطبيق عن إطلاق 3 ميزات جديدة لمستخدميها اليوم 1 كانون الأول ، عبر حسابها الرسمي في تويتر .

ميزات واتساب الجديدة :

حددت شركة التطبيق الميزات الجديدة على الشكل التالي :

1 –  ميزة انتظار المكالمات

تتيح هذه الميزة للمستخدم استقبال مكالمة وانتظار مكالمة أخرى ، إذ يظهر للمستخدم أثناء اجرائه المكالمة وميض ينبهه بورود مكالمة أخرى في حال يرغب بقطع الاتصال الأول ليجيب على الثاني .

كما سيظهر للمستخدم اشعار عقب إنهائه مكالمته الأولى ، بأنه تلقى مكالمة ثانية “مكالمة لم يرد عليها” .

وهذا التحديث موجود حاليا بشكل حصري لنظام تشغيل “أي او اس” على ايفون على أن يطرح مستقبلا لنظام “اندرويد”.

2 – ميزة التدمير الذاتي

بات يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب حذف الرسالة تلقائيا ، بعد فترة زمنية يحددها المستخدم بدءاً من ساعة واحدة وحتى سنة كاملة .

ويتاح حالياً هذا التحديث الجديد للتطبيق عبر نظام تشغيل “أندرويد” فقط .

3 – ميزة دعم الأجهزة المتعددة

طرحت شركة التطبيق عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة .

واعتاد تطبيق واتساب على إضافة ميزات جديدة كل فترة ، كان أهمها ميزة استخدام الدعم الكامل لبصمة الأصبع وبصمة الوجه عبر تطبيق واتساب لمستخدمي نظام iOS ونظام أندرويد .

 

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