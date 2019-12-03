هل صوتت “إسرائيل” لـ محمد صلاح في اختيارات الكرة الذهبية ؟

رياضة
هل صوتت "إسرائيل" لـ محمد صلاح في اختيارات الكرة الذهبية ؟

بعد تتويج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية،كشفت مجلة “فرانس فوتبول” المانحة للجائزة، عن الأصوات المشاركة في حفل الكرة الذهبية 2019 ومن بينها أصوات محمد صلاح .

ومن بين المصوتين صحفي “إسرائيلي” شارك في عملية الاختيار، والذي منح محمد صلاح نقطة، وفق ما يلي:

1- فان ديك

2- ميسي

3- رونالدو

4- اليسون

5- محمد صلاْح.

ويجري اختيار أفضل لاعب في العالم عبر التصويت، الذي يشارك فيه مجموعة من الصحفيين في العالم، ويختار كل صحفي أفضل 5 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين، إلى الجائزة العالمية.

اقرأ ايضاً: لمن صوت الصحفيين العرب في جائزة الكرة الذهبية ؟

وجاء النجم المصري  بالمركز الخامس في تصنيف الجائزة، متفوقاً على كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي.

مراسلون -رياضة

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

وكيل أعمال كريستيانو رونالدو يكشف رسمياً إمكانية رحيله عن…

هجوم عنيف من شقيقة كريستيانو رونالدو ضد لاعب ليفربول فان…

لمن صوت الصحفيين العرب في جائزة الكرة الذهبية ؟