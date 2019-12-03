هل صوتت “إسرائيل” لـ محمد صلاح في اختيارات الكرة الذهبية ؟

بعد تتويج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية،كشفت مجلة “فرانس فوتبول” المانحة للجائزة، عن الأصوات المشاركة في حفل الكرة الذهبية 2019 ومن بينها أصوات محمد صلاح .
ومن بين المصوتين صحفي “إسرائيلي” شارك في عملية الاختيار، والذي منح محمد صلاح نقطة، وفق ما يلي:
1- فان ديك
2- ميسي
3- رونالدو
4- اليسون
5- محمد صلاْح.
ويجري اختيار أفضل لاعب في العالم عبر التصويت، الذي يشارك فيه مجموعة من الصحفيين في العالم، ويختار كل صحفي أفضل 5 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين، إلى الجائزة العالمية.
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وجاء النجم المصري بالمركز الخامس في تصنيف الجائزة، متفوقاً على كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي.
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