هدف محمد صلاح نجم ليفربول مرشح لجائزة الهدف الأفضل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن بين الأهداف المرشحة هدف لاعب ليفربول محمد صلاح في شباك ريد بول سالزبورغ النمساوي.

بالإضافة إلى هدفْ نجم أولمبيك ليون الجزائري حسام عوار، في مرمى لايبزيغ الألماني.

كما دخل السباق أيضا أهداف كل من مهاجم دينامو زغرب داني أولمو، ولاعب أتلتيكو مدريد فيليبي.

وأعلن “اليويفا” أيضاً أسماء المرشحين إلى جائزة أفضل لاعب في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة كل من مهاجم نابولي أركاديوز ميليك، والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

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بالإضافة إلى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، والبرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

مراسلون – رياضة

🎩 Impossible angles

🎯 Precise finishing

💥 First-time volleys The last @ChampionsLeague group stage did NOT disappoint. Who's your #GOTW winner? #InnovateYourGame pic.twitter.com/h36EPrubrx — Nissan Football Lab (@NissanFootball) December 12, 2019