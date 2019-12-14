هجوم عنيف من لاعب ارسنال مسعود أوزيل ضد الصين .. “تغلق المساجد وتحظر المدارس” والنادي يوضح

وجه لاعب ارسنال مسعود اوزيل صاحب الأصول التركية، انتقادات عنيفة ضد الصين، على خلفية الإجراءات التي تم اتخاذها بحق أقلية “الأويغور” المسلمة.

وقال أوزيل على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي إن: “المسلمين الأويغور يتصدون للمضطهدين الذين يحاولون فصلهم عن دينهم”.

وأضاف اللاعب الألماني “شرق تركستان جرح نازف في جسد الأمة الإسلامية”.

كما وجه أوزيل اتهاماً إلى الصين بأنها “تحرق نسخ القرآن التابعة للمسلمين الأويغور وتغلق مساجدهم وتحظر مدارسهم”.

وتابع “الصين تقتل علماء الدين من الأويغور واحدا تلو آخر، علاوة على احتجاز المسلمين في معسكرات خاصة”.

وأوضح اللاعب أن الصين “تلزم عوائل الإغور بالتعايش مع المواطنين الصينيين وإجبار نسائهم على التزوج من صينيين”.

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وأكد النادي اللندني أن تصريحات أوزيل “تعبر عن موقفه الشخصي”، مشيرا إلى عدم تدخل في السياسة.

مراسلون – رياضة